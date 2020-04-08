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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на фоне пандемии коронавируса обсудил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым возможность создания цепочек развоза прилетающих россиян по соседним регионам, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Минтранс отмечает, что состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Евгений Дитрих проинформировал, что провел ряд консультаций с руководителями российских регионов. В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах РФ. Например, на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города. Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развезти дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19", — говорится в сообщении.

Министр транспорта также обратился к Брагиной с просьбой предоставить информацию о количестве мест в региональных обсервациях.

"Это очень поможет в организации предстоящих вывозных рейсов, пунктами прилетов которых будут аэропорты в субъектах РФ", — отмечает Минтранс.