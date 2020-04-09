МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Более оперативное взаимодействие с пассажирами позволит в дальнейшем добиваться оптимальной загрузки самолетов на вывозных рейсах, сообщает Минтранс РФ.

Минтранс отмечает, что состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Один из основных вопросов обсуждения — отработка технологии сбора данных от пассажиров и их информирования о предстоящих вывозных рейсах. Более оперативное взаимодействие с пассажирами позволит в дальнейшем добиваться оптимальной загрузки самолетов", — говорится в сообщении.

Минтранс РФ ранее сообщал, что вывозные рейсы из-за рубежа могут быть недозагружены, так как на борт могут попасть только пассажиры из списков Минкомсвязи, заполнившие анкету на портале Госуслуг, также действует условие направления прибывающих только в города или регионы РФ, где они проживают; частично невысокая заполняемость связана с тем, что пассажиры не прибывают к вылету.