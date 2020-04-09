МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, который позволит компаниям снижать налогооблагаемую прибыль на расходы на приобретение средств защиты и оборудования для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс РФ изменения, предусматривающие отнесение к расходам при исчислении налога на прибыль организаций расходов на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условия распространения новой коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе Минфин РФ сообщал, что направил в правительство законопроект о налоговой поддержке системообразующих компаний, которые приобретают за свой счет средства защиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,35 миллиона случаев заражения, 79,2 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.