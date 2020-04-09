МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит наделение Росалкогольрегулирования полномочиями по выдаче организациям акцизных марок и контролю за их использованием, сообщила пресс-служба кабмина.

Федеральные специальные марки предназначаются для маркировки алкогольной продукции, которая производится в России, акцизные марки — для импортного алкоголя. Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах, спецмарки — в территориальных органах Росалкогольрегулирования.

Проект вносит изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты РФ.

"Законопроектом предлагается:… наделение Росалкогольрегулирования полномочиями по выдаче организациям федеральных специальных марок и акцизных марок и контролю за их использованием, а ФТС России — полномочиями по контролю маркировки алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных операций", — говорится в сообщении.

Кроме того, проект устанавливает порядок выдачи или принятия решения об отказе в выдаче федеральных спецмарок, а также основания для отказа в выдаче федеральных специальных марок. Также проект упрощает требования к перевозке этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта более 25%) в вагонах-цистернах или танк-контейнерах.

"Принятие законопроекта позволит упростить процедуру получения заинтересованными лицами федеральных специальных марок", — говорится в сообщении.