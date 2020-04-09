МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.

Как следует из обзора, подготовленного агентством, страховой рынок ждет падение при любом из сценариев. Если события развернутся относительно позитивно, то рынок сократится на 17%, объем премий страховщиков не превысит 1,23 триллиона рублей. При этом премии по страхованию non-life сократятся на 16%, до 900 миллиардов рублей. Такой исход возможен при быстром окончании карантина и восстановлении экономики уже во втором квартале.

"По негативному сценарию агентства "Эксперт РА" в 2020 году страховой рынок сократится на 27%, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем страховых премий non-life составит 836 миллиардов рублей, что будет эквивалентно падению более чем на 20%", — прогнозируют эксперты.

Более того, при таком сценарии агентство ожидает сокращения взносов по страхованию жизни вплоть до 40%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — до 35%, по ДМС и страхованию имущества физлиц — до 30%. Значимое падение премий может произойти в каско — 25%, но перспектив снижения премий по ОСАГО нет, поскольку этот вид страхования обязательный.

Ранее агентство прогнозировало, что рынок non-life будет расти умеренными темпами (6–8%), а объем этого рынка по итогам 2020 года достигнет порядка 1,15 миллиарда рублей. При этом в сегменте страхования жизни ожидалась стагнация, новым драйвером рынка должен был стать ДМС. Вместе с тем эксперты отмечают, что сейчас более точному прогнозированию мешает все еще высокая неопределенность в связи с пандемией.

Как напоминают в "Эксперт РА", суммарный объем страхового рынка за 2019 год по сравнению с 2018 практически не изменился и составил 1,48 триллиона рублей, что лишь на 0,1% больше, чем годом ранее.