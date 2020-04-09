МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Сильнее всего среди российских предприятий малого и среднего бизнеса в первую нерабочую неделю из-за коронавируса пострадали компании сферы услуг и fashion (магазины одежды, обуви и аксессуаров), следует из исследования IT-компании "Эвотор", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Аналитики "Эвотора" изучили динамику продаж малого и среднего бизнеса в период с 30 марта по 5 апреля, сравнив ее с неделей со 2 по 8 марта. В исследовании использовались данные с 620 тысяч онлайн-касс.

"Торговые точки закрывались во всех сегментах ритейла. Сильнее всего пострадала сфера услуг и fashion. На прошлой неделе не работало 89% салонов красоты в стране, оборот оставшихся сократился на 90%", — сообщили в компании. Также были вынуждены закрыться около 90% магазинов одежды, в карантинную неделю продажи тех, кто не приостановил деятельность, сократились на 94%.

Заведения общепита сейчас могут работать только на доставку и на вынос. В связи с этим временно закрылись 28% пекарен, выручка сегмента упала на 62%. Ушли на карантин 59% столовых, как следствие оборот оставшихся сократился на 69%, рассказали в "Эвотор".

Оборот сократился даже в тех сегментах ритейла, которые торгуют предметами первой необходимости. Так, 27% магазинов у дома закрылись, а продажи оставшихся снизились на 30%. Почти 30% несетевых аптек ушли на карантин, оборот тех, кто решил остаться сократился на 32%. Количество алкомаркетов сократилось на 18%, выручка сегмента упала на 16%. Закрылось 20% точек по продаже табака, их оборот снизился на треть.

"Если карантин продержится полтора-два месяца до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу. Заведения общепита и магазины, которые работают только на вынос или доставку, не покрывают расходы на аренду и зарплату персонала за счет текущей выручки. После окончания "выходных" покупательский спрос будет восстанавливаться несколько месяцев", — прокомментировал положение гендиректор "Эвотор" Андрей Романенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Меры связаны с пандемией коронавируса. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.