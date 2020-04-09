МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Свыше 2 тысяч российских производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров попросили президента РФ Владимира Путина включить легкую промышленность, а также оптовую и розничную торговлю товарами легпрома в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналогичные письма также будут направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минпромторга Денису Мантурову, главе департамента предпринимательства Москвы Алексею Фурсину и руководителям 70 субъектов РФ. Свои подписи под документом поставили как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели, самозанятые лица. Среди них: Дом моды Виктории Андреяновой, сети магазинов "Буду мамой", Babochka, Sarto Reale, "Оренбургская трикотажная фабрика", "Ишимбайская чулочная фабрика", петербургский "Большой Гостиный двор" и другие.

"Просим вас оказать нам содействие в получении следующих мер государственной поддержки: добавить в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики, определенных правительством РФ, легкую промышленность, а также оптовую и розничную торговлю товарами легкои? промышленности, которые лишены возможности вести коммерческую деятельность в условиях режима повышенной готовности", — говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России с 30 марта нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты. "При закрытых магазинах, ограничении доступа на рабочие места предприятии? легпрома и полном отсутствии выручек выплата даже части заработной платы сотрудникам крайне затруднительна", — отмечают компании в письме.

Большинство мер поддержки, уже принятых государством, не распространяется на легкую промышленность и непродуктовую розницу. "Даже те, кто продолжает торговать онлайн, столкнулись с серьезным падением спроса — и для его восстановления потребуется не один месяц после окончания карантинных мер. Уже сегодня перед целым рядом компаний стоит вопрос ликвидации бизнеса, с каждым днем их список будет расти", — подчеркнула президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии Татьяна Белькевич, на чьей площадке при содействии профессионального издания PROfashion объединились игроки рынка.

Ликвидация даже части компаний приведет к сокращению занятости населения, особенно в регионах, полагают подписавшиеся. Кроме этого, в результате банкротств ожидается непоступление в бюджет денежных средств. На начало года в России в сфере текстильной промышленности и производства одежды работало 18,3 тысячи предприятий. Продавцы одежды и обуви обеспечивали более 3,5 миллиона рабочих мест и сотни миллиардов рублей налоговых поступлений, отмечается в совместном пресс-релизе со ссылкой на данные Росстата.

Среди предложенных в письме мер господдержки также есть следующие: объявление пандемии COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, позволяющим пересматривать договоры аренды; предоставление арендных каникул до 30 июня, отмена ряда налоговых выплат за весь текущий год; отсрочка введения обязательной маркировки товаров легпрома; введение моратория на требования банками досрочного погашения кредитов до конца 2020 года.