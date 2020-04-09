МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские власти накопили перед кризисом денежную подушку в размере 18 трлн рублей, но, как пишет РБК в четверг, потратить эти деньги на стимулирование экономики страны будет сложно: антикризисный пакет властей на ситуацию с коронавирусом пока не превышает 1,4 трлн рублей.

Как отмечает издание, потратить больше средств для стабилизации экономики РФ мешает бюджетное правило.

Ликвидные активы федерального правительства — это рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Банках России — насчитывают 15,3 трлн рублей на 1 марта 2020 года, следует из данных ЦБ.

После этого, пишет издание, для российской экономики начался "идеальный шторм". Это и обвал цен на нефть до минимальных значений с 1999 года, и карантинные меры из-за эпидемии коронавируса, принятые правительством. Режим самоизоляции привел к остановке целых секторов экономики страны.

Еще 2,4 трлн рублей, помимо ликвидности федерального центра, на счетах в банках на 1 марта находились деньги региональных правительств.

В совокупности ликвидные активы "расширенного" правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) составляли 17,7 трлн рублей на начало весны. Это составляет порядка 16% ВВП РФ.

Традиционно лидером среди регионов по уровню депозитов стала столица: на счетах Москвы 1 трлн руб, сообщил изданию управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Далее с большим отрывом идет Тюменская область: 95 млрд рублей на счетах.

Что касается федеральных денег, то перед кризисом ликвидность федерального центра составляла в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую министерство финансов успело купить в начале года при ценах на нефть выше $42,4. Есть на федеральных счетах и рублевые остатки из средств федерального бюджета, а также деньги на счетах внебюджетных госфондов.