МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия" поддержал предложение о механизме по ограничению роста цен на продукты, сообщил депутат Госдумы от ЕР Владимир Плотников.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на видеоконференции с правительством предложил проработать механизм по ограничению роста цен на продовольственные товары.

"Нас беспокоит, и об этом нам сообщают наши граждане, и мы это видим, начинающаяся ситуация с ценами на продовольственном рынке. С одной стороны, на федеральном, на региональном уровнях мы говорим о том, что дефицита нет. В то же время видим, как цены растут. Это не только на лимоны и имбирь, это на другие, соответственно, продовольственные товары", — рассказал Неверов.

Розница сегодня, по словам Неверова, обосновывает повышение цен действиями поставщиков, однако производители свои цены настолько не поднимали.

"То, что мы сегодня видим, это, конечно, результат действия недобросовестных посредников. К сожалению, во многих регионах закрыты фермерские рынки, закрыты рынки, где реализуется продукция личных подсобных хозяйств, где реализация идет без посредников. Но вот принято решение региональными властями, такие структуры сейчас закрыты. Возможно, в текущей ситуации правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий", — предложил Неверов.

"Мишустин согласился (с предложением). Мы сейчас будем это прорабатывать", — сказал Плотников по итогам встречи.

По его словам, торговые сети сегодня неоправданно завышают стоимость продуктов и хотят получить дополнительную прибыль на продовольственные товары. "В первую очередь овощи, фрукты. Нужно обозначить эту группу продовольственных товаров, чтобы торговая надбавка была не более 10%", — пояснил депутат.

"Потому что зарплаты не вырастут, доходы не вырастут в этой ситуации. И люди, получившие выплаты даже за нерабочие дни, должны отдать деньги хозяевам торговых сетей, что ли? Поэтому была просьба к правительству взять под особый контроль эту тему", — добавил Плотников.

АПТЕКИ

Председатель правительства поддержал идею о регулировании аптечного рынка, кабмин подключится к работе над законопроектом. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

В четверг в режиме видеосвязи состоялась встреча парламентариев от "Единой России" с Мишустиным.

"Он поддержал идею регулирования аптечного рынка, которую предложила наша фракция. Он сказал, что правительство в ближайшее время внимательно рассмотрит представленный нами законопроект по регулированию аптечного рынка… У нас есть законопроект, который мы подготовили. Он сейчас внесен в Государственную Думу. Мы договорились, что правительство активно подключится к его обсуждению", — сказал Исаев.

Он пояснил, что в законопроекте речь идёт об определённых ограничениях по аптечным сетям и поддержке малых форм аптечного рынка, в частности, передвижных аптечных пунктов и малых аптек.

БИЗНЕС

Мишустин поддержал идеи "Единой России" по поддержке регионов в связи с выпадающими доходами из бюджетов субъектов из-за введения поддержки бизнеса в условиях пандемии, отметил Исаев.

"Он поддержал ряд предложений, направленных на поддержку региональной медицины и системы здравоохранения на поддержку региональных бюджетов в условиях, когда принимаемые сейчас меры регионами по поддержке бизнеса приведут к выпаданию доходов из региональных бюджетов", — сказал Исаев.

"Одним словом, эти предложения поддержаны. Сейчас они будут оформлены и в ближайшее время найдут своё воплощение в наших совместных с правительством решениях", — добавил парламентарий.