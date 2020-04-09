КИЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Украина с 15 апреля вводит спецпошлину в размере 65% на импорт угля из РФ, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Соответствующее постановление от 18 марта правительство опубликовало на своем сайте в четверг

"Для всех типов угля по коду согласно УКТВЭД 2701 (кроме антрацитового угля для всех категорий грузополучателей по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00; битуминозного угля и коксующегося угля для металлургической промышленности по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00, а также угля марки Постный ("П") согласно ДСТУ 3472: 2015 "уголь бурый, каменный и антрацит" по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для производителей электрической и тепловой энергии), ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, с 15 апреля 2020 года — 65 процентов", — говорится в документе.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта сообщил о планах с 1 апреля ввести дополнительную спецпошлину в 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацитового и коксового, а также на импорт электроэнергии. В опубликованном постановлении электроэнергия не упоминается.