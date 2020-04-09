БЕРЛИН, 9 апр — ПРАЙМ. Почти 650 тысяч предприятий в Германии обратились в федеральное агентство по труду в связи с переводом сотрудников на сокращенный рабочий день в связи с пандемией коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"До 6 апреля 2020 года почти 650 тысяч предприятий обратились в агентство по труду по вопросу о сокращенном рабочем дне. Таким образом количество предприятий, которые планирует введение сокращенного рабочего дня, выросло почти на 40 процентов по сравнению с показателями недельной давности. До 27 марта 2020 года в связи с коронавирусом поступили заявки о сокращенном рабочем дне от почти 470 тысяч предприятий", — говорится в сообщении.

В агентстве указали, что не могут в настоящее время уточнить, сколько людей затронуто данными мерами, однако следует исходить из того, что "число лиц, работающих в режиме сокращенного дня, будет значительно выше, чем в экономический и финансовый кризис (2008 года — ред)", говорится в сообщении. На пике кризиса 2008 года на сокращенный рабочий день в ФРГ были переведены до 1,4 миллиона человек.

В агентстве сообщили, что заявки о переходе на сокращенный рабочий день подают предприятия "практически всех отраслей", особенно затронуты розничная торговля и гастрономия.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер назвал сокращенный рабочий день одним из инструментов для смягчения последствий кризиса из-за пандемии как для работодателей, так и для работников. Последние сохраняют свои места при уменьшении заработной платы. Работодатели могут обратиться к государству за компенсациями, так называемыми "деньгами за сокращенный рабочий день", для этого нужно подать заявку в агентство по труду о переходе на работу в данном режиме.