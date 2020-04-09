МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что компании, увольняющие людей, не смогут в первую очередь претендовать на помощь со стороны государства.

Накануне в среду Путин заявил, что в первую очередь будет справедливо оказывать поддержку со стороны государства таким представителям бизнеса, кто сохраняют занятость. Он добавил, что потерявшим работу сотрудникам власти будут оказывать помощь напрямую.

"В первую очередь будут руководствоваться теми данными, которые имеются. Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь. Какие-то компании продолжают выплачивать заработную плату, о которой шла речь с самого начала. И эти компании смогут в приоритетном порядке воспользоваться той помощью, которая была сформулирована", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, как в Кремле будут отслеживать сохранение занятости и необходимость помощи, если пока нет достоверных оценок потерь компаний и всплеска увольнений.

Песков также ответил на вопрос о том, готовы ли в Кремле делать помощь безусловной. Пресс-секретарь сообщил, что приоритеты необходимо расставлять в любом случае.

"Кому-то надо будет оказывать помощь в первоочередном порядке, кому-то уже на следующем этапе. Именно об этом и говорил президент. И, естественно, скажем так, определенная ответственность бизнеса и социальная ответственность бизнеса, который, несмотря на сложную ситуацию, продолжает выплачивать зарплату своим сотрудникам, в том числе используя механизмы поддержки, которые предлагаются со стороны правительства, конечно, этот бизнес и заслуживает приоритетного порядка", — заявил представитель Кремля.