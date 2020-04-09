МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Более 500 миллионов человек могут оказаться в нищете из-за экономических последствий пандемии коронавируса в мире, к таким выводам пришла британская неправительственная гуманитарная организация Oxfam.

В своем докладе организация приходит к выводу, что от 6 до 8 процентов мирового населения могут оказаться за чертой бедности в результате того, что государства останавливают работу всех сфер экономики для сдерживания распространения коронавируса. Как сообщается в докладе, происходящие сейчас события могут отбросить прогресс в борьбе с мировой бедностью на десятилетие, а в некоторых странах Африки и Ближнего Востока более чем на 30 лет.

Как считает организация, более половины мирового населения может столкнуться с бедностью после окончания пандемии.

Чтобы предотвратить такие последствия, организация предлагает ряд мер, в том числе освобождение от кредитных выплат развивающихся стран за 2020 год в пользу США суммой в 1 триллион долларов и создание фонда помощи объемом также 1 триллион долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.