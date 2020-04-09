МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, снизилось на 261 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 1,398 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 6,648 миллиона.

Число заявок на пособие по безработице немного снизилось после двух недель рекордного роста. Всего же за три недели с 14 марта по 4 апреля число заявок выросло с 282 тысяч на 6,324 миллиона, до 6,606 миллиона.