ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США объявила о мерах на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

Пакет предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств.

"Роль ФРС заключается в том, чтобы предоставить как можно больше помощи и стабильности в период ограниченной экономической деятельности. Наши сегодняшние действия помогут обеспечить как можно более энергичный характер восстановления, которое в конечном счете произойдет", — заявил в релизе глава ФРС Джером Пауэлл.

В частности, уточняется, что ФРС обеспечит вливание ликвидности в программу поддержки заработных плат, которая кредитует малый бизнес с целью предотвратить увольнения сотрудников. Кроме того, Федрезерв в рамках поддержки нефинансового сектора экономики купит долги компаний на сумму до 600 миллиардов долларов.

Помимо этого, будут расширены программы корпоративного кредита на первичном и вторичном рынке, а также программа выкупа долгов, поддержанных активами. Эти три программы обеспечат еще 850 миллиардов долларов кредита. Наконец, будет создан фонд поддержки долговых обязательств правительств штатов и муниципалитетов на 500 миллиардов долларов.