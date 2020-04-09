МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ на неделе с 20 по 27 марта выросли на 1,7%, на следующей прибавили еще 0,7%, составив на 3 апреля 564,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

В прошлый четверг регулятор не раскрыл эти данные из-за режима нерабочих дней, зато сейчас одновременно за две недели. Перед этим, на неделе с 13 по 20 марта, международные резервы уменьшились сразу на 5,1% — до 551,2 миллиарда долларов. Это было самое сильное падение с 16 января 2009 года, когда они снизились на 7,1% — до 396,2 миллиарда долларов.

Резче резервы падали только в 1998 году, правда тогда их объем был совсем другим — порядка 15 миллиардов долларов. Крупнейшее за всю историю подсчетов падение международных резервов РФ зафиксировано 21 августа 1998 года, когда они потеряли за неделю 11,25%. Неделей ранее, к 14 августа, обвал составил 11,18%.

"Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 27 марта с. г. составил 560,6 миллиарда долларов США и увеличился за неделю на 9,4 млрд долларов США, или на 1,7%, за счет положительной курсовой переоценки. По состоянию на 3 апреля с. г. международные резервы страны выросли на 3,8 млрд долларов США, или на 0,7%, до 564,4 миллиарда долларов США под преобладающим воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, влияние переоценки усилилось в последние недели из-за повышенной волатильности валютных курсов, а также цен на финансовые активы и драгоценные металлы на глобальных рынках.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).