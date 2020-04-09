МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. Минфин, Минэкономразвития, Минтруд совместно Банком России должны в четверг представить в кабмин предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул, следует из поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Перечень поручений направлен на реализацию указаний президента РФ, которые были даны 8 апреля на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

"Минфину России, Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Банком России представить в правительство РФ предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 9 апреля 2020 года.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ изучить возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы мера стала доступной для большего числа людей.

Мишустин также поручил ряду министерств не позже 9 апреля подготовить документы для исполнения мер по коронавирусу, озвученных президентом, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие поручения о реализации указаний президента по борьбе с распространением коронавируса, озвученных на совещании с главами регионов, были даны Мишустиным в четверг.

МЭР, Минфину, Минтруду, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго и Минсельхозу поручено до указанного срока подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России и представить в правительство проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, включающий в том числе меры по дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов населения.

Минфину поручено в тот же срок предусмотреть предоставление бюджетам фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования РФ, а также пенсионного фонда бюджетных ассигнований федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с уменьшением размера взносов на обязательное социальное страхование для отдельных организаций и с отсрочкой по уплате указанных взносов.