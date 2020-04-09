МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на более поздний срок в текущих условиях, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок", — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития планировало до 9 апреля представить в кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы, в котором учитывалось бы влияние пандемии коронавируса на экономику России.