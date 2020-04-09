МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Перечисление финансовой помощи на счет россиян, которые не могут вернуться из-за коронавируса в Россию, можно по номеру банковской карты, сообщил Банк России.

"Допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счета, и иной информации о нем. В качестве такого идентификатора банковского счета может использоваться номер банковской карты", — сказано в сообщении.

При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления денежных средств на определенный банковский счет может содержаться в том числе в договоре об использовании банковской карты, указывает ЦБ.

Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИДу России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее в четверг сообщила, что около 4 тысяч россиян, находящихся за рубежом, уже получили материальную помощь от правительства и еще 1,5-2 тысячи обращений за финансовой помощью будет согласовано к завтрашнему дню.