МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Банк России, на фоне установления режима нерабочих дней из-за распространения коронавируса, до конца апреля будет в обычном режиме рассматривать документы для контроля за приобретением крупных пакетов акций, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Установленный Законом об акционерных обществах 15-дневный срок рассмотрения документов будет исчисляться Банком России в обычном режиме, с учетом рабочих, выходных и праздничных дней недели и без учета установления режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года. Аналогично рассчитывается срок, по истечении которого лицо, направившее предварительное уведомление в Банк России, может направить соответствующие документы в публичное акционерное общество", — указывает регулятор.

При этом ЦБ РФ предлагает покупателям более чем 30%-ных пакетов акций заранее уточнять режим работы публичного акционерного общества, ценные бумаги которого планируется приобретать, предполагаемых банка-гаранта и оценщика, а также регистратора публичного общества с точки зрения возможности осуществления ими предусмотренных законодательством действий.