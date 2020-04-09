МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь откроет на портале госуслуг регистрацию на вывозные рейсы с россиянами, для каждого рейса запустит отдельный Telegram-канал со всей необходимой информацией, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее в четверг Минтранс сообщал, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг. Проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы. В плане — вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

"Минкомсвязь России вскоре откроет регистрацию на рейсы из Анталии, Бангкока, Гоа, Мадрида, Токио и Подгорицы. Регистрация откроется через портал госуслуг", — сказали в Минкомсвязи.

Там отметили, что вся информация будет размещена в публичных каналах министерства, на портале госуслуг. Также для каждого нового рейса будет запущен отдельный Telegram-канал.

Ранее в четверг Минкомсвязь РФ запустила Telegram-каналы для помощи россиянам, находящимся сейчас на Кипре и Пхукете (остров-провинция в Таиланде), вернуться на родину на фоне коронавируса. В Telegram-каналах, в частности, содержится информация о рейсах, которые будут вывозить россиян, времени вылета, стоимости билетов, а также приводятся ссылки, где можно оставить заявку на вылет.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщал, что министерство создало на портале госуслуг форму для организации вывоза россиян из-за рубежа. Через эту форму граждане, которые остаются на территории иностранных государств, могут предоставить о себе все необходимые сведения для того, чтобы спланировать их возвращение на родину и на время пребывания в этих странах обеспечить им финансовые выплаты, рассказал министр.