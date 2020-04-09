ЕРЕВАН, 9 апр /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) договорился с властями Армении по соглашению о резервных кредитах в объеме до 280 миллионов долларов в контексте мероприятий по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте МВФ.

Отмечается, что договоренность достигнута по итогам второго обзора трехлетней программы экономических реформ в рамках соглашения о резервных кредитах (stand-by arrangement, SBA), который провела команда МВФ во главе с Нейтеном Портером с 12 марта по 8 апреля.

"Соглашение должно быть утверждено исполнительным советом МВФ, который рассмотрит результаты обзора в середине мая. Совету будет рекомендовано увеличить финансовое содействие Армении на 128.80 миллиона SDR (около 175 миллионов долларов), что вместе с намерением властей воспользоваться правами заимствования в рамках SBA откроет доступ к 206 миллионам SDR (около 280 миллионам долларов) сразу после заседания совета", — цитирует сайт слова Портера.

В сообщении отмечается, что увеличение средств обосновано в контексте срочной необходимости финансирования платежного баланса, которая возникла в результате распространения коронавирусной инфекции. "Финансирование будет направлено в бюджет для содействия усилиям властей по удовлетворению неотложных медицинских и социально-экономических нужд во время пика вспышки вируса, тем самым сохраняя достижения последних лет, связанные с экономическим потенциалом и интеграцией", — отметили в МВФ.

В сообщении говорится, что в Армении, как и в других странах, из-за мирового кризиса перспективы экономики значительно ослабнут. В частности, отмечается, что хотя неопределенность прогнозов очень высока, так как трудно предугадать продолжительность ограничительных мероприятий, однако в 2020 году ожидается экономический спад в 1,5%. При такой оценке учитываются внутренние ограничения на передвижение и деятельность, значительное сокращение внешнего спроса, ужесточение финансовых условий, расстройство мировой торговли и нарушение цепочки поставок.

МВФ прогнозирует, что в 2020 году дефицит бюджета Армении увеличится до 5% валового внутреннего продукта, а госдолг превысит 60% ВВП. "Однако параллельно со смягчением кризиса власти будут придерживаться среднесрочных налогово-бюджетных целей по стабилизации долга, предусматривающих постепенное сокращение соотношения госдолга к ВВП", — отмечается в сообщении.

Соглашение о резервных кредитах предполагает, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в любое время в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий. В современных условиях главным назначением кредитов stand-by является кредитование макроэкономических стабилизационных программ.