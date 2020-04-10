МИНСК, 10 апр /ПРАЙМ/. Межправительственный совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пятницу впервые будет заседать по видеосвязи из-за сложной эпидемиологической обстановки – пандемии коронавируса COVID-19.

Изначально встреча должна была пройти в Минске в присутствии глав правительств стран ЕАЭС. В частности, о возможности провести мероприятие очно, но оптимизировав число участников, заявлял глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Однако в связи с пандемией было принято решение перенести мероприятие в виртуальное пространство, чтобы не подвергать риску представителей ЕАЭС.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что российский премьер Михаил Мишустин примет участие в заседании межправсовета, которое пройдет в формате видеоконференции.

По данным пресс-службы ЕЭК, в пятницу межправсовет рассмотрит меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19.

"Планируется утвердить предпринимаемые в рамках Евразийского экономического союза меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены ЕМПС обсудят подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется рассмотреть подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли, а также инициативу Евразийского банка развития (ЕАБР) о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между государствами союза.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского правительства, предполагается, что заседание пройдет в закрытом для прессы режиме, о ходе переговоров журналистов будут информировать посредством аудиозаписей.

Ранее также планировалось, что в эти дни в Минске премьеры стран ЕАЭС примут участие в пленарном заседании регионального форума Евразийского экономического союза по устойчивому развитию. Однако, опять же, из-за эпидемиологической обстановки от этой идеи пока пришлось отказаться.

На май у стран интеграционного объединения по графику намечена встреча глав государств ЕАЭС, в ходе которой президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает обсудить возникшие экономические вызовы. Между тем в Минске, где должно проходить мероприятие, не исключают его организации снова в формате видеоконференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.