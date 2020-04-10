ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом заявил, что ОПЕК+ близка к соглашению по сокращению добычи нефти для стабилизации мировых цен.

"У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки к (заключению) сделки. Скоро мы узнаем", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Трамп добавил, что его разговор с зарубежными лидерами продолжался более часа.

"Цены такие низкие, что будет сокращение производства во всем мире, в этой стране (США), а мы не хотим, чтобы это произошло. Мы создали прекрасный энергетический бизнес в США. У нас десятки тысяч рабочих мест", — сказал президент.