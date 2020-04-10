ПЕКИН, 10 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 4,3% в годовом выражении против 5,2% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистического управления КНР.

Инфляция в городах в марте составила 4%, а в сельской местности — 5,3%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 18,3%, на непродовольственные — на 0,7%. Цены на потребительские товары увеличились на 6,2%, на услуги — на 1,1%. Цены на продовольственные товары по сравнению с февралем выросли на 0,4%.

Цены на свежие фрукты в марте в годовом выражении упали на 6,1%, на свежие овощи и зелень — выросли на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, яйца выросли в цене на 1,9%, цены на мясо увеличились на 78%, свинина подорожала на 116,4%.

Услуги здравоохранения в марте в годовом выражении подорожали на 2,2%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 5,3% и 2,5%, цены на транспорт и связь упали на 3,8%, на жилье – на 0,1%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал на 1,5%.