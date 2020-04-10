МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировое сообщество в текущем 2020 году ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, речь опубликована на официальном сайте организации.

Она отмечает, что по причине пандемии коронавируса мировая экономика вынуждена столкнуться с "невиданным" ранее кризисом.

"COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти", — заявила Георгиева и добавила, что сейчас человечеству пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад.

Тем не мене, "уже сейчас ясно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным <…>. В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии", пояснила она.

Глава МВФ подчеркнула, что эта депрессия затронет как развитые государства, так и страны с развивающейся экономикой.

Грядущий экономический кризис "не знает границ" и от него "пострадают все".

Георгиева прогнозирует, что в случае, если пандемия коронавируса сойдет на нет во второй половине 2020 года, то частично восстановление мировой экономики начнется в следующем 2021 году.

Георгиева выступила с призывом действовать сообща.

"Именно эта общая угроза объединяет нас, чтобы использовать самые сильные стороны всего человечества — солидарность, мужество, креативность и сострадание. Мы еще не понимаем, как изменится наша экономика и образ жизни, но мы знаем, что выйдем из этого кризиса более стойкими", — подытожила глава МВФ.