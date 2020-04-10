МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 600 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 250 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — также 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 100 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ, без учета возможного объявления дополнительных выходных дней в текущем году. Так, в апреле планируется провести аукционы 15, 22 и 29 числа, в мае — 13, 20 и 27 числа, в июне — 3, 10, 17 и 24 числа.

Минфин России 8 апреля после более полуторамесячной паузы возобновил проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Всего министерство разместило в среду ОФЗ на 22 миллиарда рублей.

По итогам первого квартала 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в январе-марте был установлен на уровне 600 миллиардов рублей.