ВАШИНГТОН, 10 апр — Dow Jones. Рекордное число заявок на пособие по безработице и мрачные экономические прогнозы вновь обострили вопрос о том, насколько быстро следует отказаться от мер борьбы с распространением коронавируса и позволить экономике начать восстанавливаться.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность действовать безотлагательно, а министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что экономика страны может быть готова к перезапуску к концу мая. "Как только президент сочтет это уместным с точки зрения здравоохранения", — добавил он.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл также принял участие в обсуждении этого вопроса. "Думаю, что настало время открыто и серьезно обсудить этот вопрос и всесторонне его проанализировать", — отметил он в четверг в интервью Brookings Institution.

"Необходимо создать национальный план перезапуска экономики. Мы все хотим, чтобы это случилось как можно раньше", — сказал он.

На вопрос о сроках безопасного возобновления экономической активности Пауэлл ответил, что "большинство людей называют вероятным сроком 2-ю половину текущего года, после 2-го квартала, т.е. 30 июня". От более детального обсуждения этого вопроса он отказался.

В администрации президента США мнения разделились между представителями системы здравоохранения, которые выступают против отмены ограничений, и экономистами, которые хотят решить проблему более быстрыми темпами. Последняя группа может получить дополнительную поддержку, так как Белый дом обсуждает создание новой целевой рабочей группы с ориентировкой на экономические последствия коронавируса в дополнение к существующей рабочей группе, которую возглавляет вице-президент Майк Пенс.

В эту новую группу могут войти основные экономические советники президента, в том числе Мнучин, Ларри Кудлоу, глава национального совета по экономике, и Кевин Хассет, бывший председатель Совета экономических консультантов при президенте США. Последний вновь вернулся в Белый дом в статусе советника президента. Источники также говорят о том, что Иванка Трамп, дочь и старший советник президента, также может принять участие в рабочей группе.

Администрация президента связалась с различными экспертами в области экономики и другими союзниками президента, чтобы оценить их заинтересованность в участии в данной группе.

Некоторые представители администрации считают маловероятным создание второй рабочей группы. Если все же она будет создана, то это будет одна из ряда рабочих групп, сосредоточенных на конкретных проблемах, связанных со вспышкой вируса. По словам Кудлоу, президент интересуется мнением как членов правительства, так и сторонних экспертов по вопросу о перезапуске экономики. "Формальной структуры нет", — сказал он.

Вторая рабочая группа, если она будет создана, сконцентрируется на мерах стимулирования экономики и обсуждении вариантов ослабления режима карантина, хотя ответственность за введение и отмену этих ограничений лежит на муниципальных властях и властях штатов, заявили источники. Детали задач, находящихся в зоне ответственности этой группы, продолжают обсуждаться, добавили они.

"Никто не хочет открыть США больше, чем Трамп, но, как он сказал, необходимо подойти к этому вопросу ответственно", — отметил Пенс в ходе пресс-конференции в Белом доме в четверг.

По словам Трампа, для перезапуска экономики следует обеспечить доступность 750 000 тестов на Covid-19 в неделю.

Ранее президент поставил задачу завершить карантин в Пасхе, но затем отказался от этого срока, продлив режим социального дистанцирования до конца апреля. Несмотря на его уверения в том, что он будет полагаться на мнение представителей здравоохранения, некоторые эксперты опасаются, что Трамп слишком скоро снимет карантин и спровоцирует вторую волну коронавируса.

Доктор Энтони Фаучи, глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, в четверг заявил, что общественные мероприятия могут быть разрешены уже летом, "если будут предприняты необходимые превентивные меры", призванные не допустить повторной вспышки заболевания.

Модель эффективности предпринятых защитных мер в разных частях страны, в том числе в Нью-Йорке, укрепляет уверенность чиновников.

"Осуществляемые нами меры работают", — сказал доктор Фаучи в четверг.

Новая рабочая группа может быть отделена от существующей рабочей группы по коронавирусу и идти отдельным, пусть и параллельным с ней путем, заявил один из высокопоставленных представителей администрации президента. По мнению властей, соединение двух групп в условиях сохраняющегося кризиса здравоохранения было бы преждевременным и нецелесообразным.

Трамп и его советники вновь начали обсуждать вопрос о постепенном перезапуске экономики, принимая во внимание, что некоторые регионы страны уже преодолели пик заболеваемости. Безусловно, обсуждение этого вопроса будет основано на оценках и рекомендациях сотрудников здравоохранения, добавил источник.

"Возможным представляется сценарий, предусматривающий, что определенные регионы и города начнут возвращаться к обычному темпу активности раньше других", — сообщил источник в четверг.

Любые решения будут приниматься с осторожностью, исходя из соображений безопасности. "Преждевременные действия вызывают реальные опасения. Мы будем придерживаться консервативной позиции", — сказал источник.

Согласно исследованию Moody's Analytics для The Wall Street Journal, более четверти экономики США поставлено на паузу с начала марта.

Последствия приостановки работы многих компаний для экономики и граждан стали более явными в последние дни. В четверг Министерство труда сообщило о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 6,6 млн. Это означает, что в общей сложности число первичных заявок на пособие по безработице с начала пандемии коронавируса приближается к 17 млн.

В Oxford Economics в четверг опубликовали прогноз, согласно которому в апреле число безработных в США достигнет 24 млн. Некоторые отрасли экономики при этом могут лишиться половины рабочих мест. В их числе сектор общественного питания, розничные магазины и транспортный сектор.

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты ожидают повышения безработицы в США в июне до 13%, самого высокого после Второй мировой войны уровня. Экономисты ожидают, что безработица в США начнет снижаться во 2-й половине года и достигнет 10% к концу 2020 года.

Мичиганский университет заявил о падении пристально отслеживаемого индекса потребительских настроений до 8-летнего минимума.

Подобные негативные данные наряду с перспективой разорения многих компаний, несмотря на пакет финансовой помощи в размере 2 трлн долларов, одобренный конгрессом, оказывают давление на власти в сторону перезапуска экономики.

Решение о возобновлении активности в основном зависит от позиции представителей системы здравоохранения, считает Пауэлл. Он отметил, что ключевой риск представляют собой сотрудники, которые могут слишком рано вернуться на рабочие места и запустить вторую волну заболевания, нивелировав тем самым достигнутый в условиях карантина эффект. "Мы хотим избежать фальстарта", который вновь вернет экономику в исходное состояние, добавил он.

"Не ФРС принимать это решение, это решение, я полагаю, лежит в зоне ответственности представителей здравоохранения", — сказал Пауэлл.

Решение о целесообразности ослабления экономических ограничений и отмены карантина должны принимать муниципальные и местные власти. По состоянию на начало текущей недели почти в каждом штате соблюдался режим изоляции, а компании были закрыты.

По словам Пауэлла, он уверен в том, что экономика начнет восстанавливаться, как только компаниям будет разрешено возобновить свою работу.

"Есть все основания полагать, что восстановление экономики будет сильным, когда оно начнется, — считает Пауэлл. – Мы вошли в этот турбулентный период на сильной ноте, и это должно оказать поддержку восстановлению".

— Автор Josh Mitchell, joshua.mitchell@wsj.com, Andrew Restuccia, Andrew.Restuccia@wsj.com, Gordon Lubold, Gordon.Lubold@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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