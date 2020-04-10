10 апр — Dow Jones. Никто не знает, как долго спровоцированный коронавирусом кризис будет оказывать давление на экономику, но можно с уверенностью утверждать, что на балансе Федеральной резервной системы США его последствия, вероятно, будут ощущаться еще долго.

Покупка активов и запуск многочисленных целевых инструментов в поддержку кредитования уже раздули баланс центрального банка и будут продолжать раздувать его дальше.

Несмотря на сохранение значительной неопределенности, председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг дал представление о том, как ФРС будет снижать обороты, когда для этого настанет подходящий момент.

Прежде чем приступать к сворачиванию чрезвычайных мер, "мы должны будем убедиться, что экономика действительно прочно стоит на ногах", сказал он в видеообращении после того, как ФРС объявила о существенном расширении поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Пауэлл напомнил о том, как завершалось стимулирование после финансового кризиса.

"Когда мы начинаем сворачивание стимулирования, то делаем это очень постепенно, — сказал он. – Так, как это было при завершении программы количественного смягчения в 2013-2014 году, на это ушел целый год".

"Можете быть уверены, что мы будем руководствоваться теми же правилами, подробно и заранее сообщая о своих постепенных действиях", — добавил Пауэлл.

Пауэлл успокоил тех, кто опасается, что сильно раздутый баланс ФРС сам по себе станет источником проблем. Когда более десятилетия назад ФРС начала наращивать свой портфель активов в разгар финансового кризиса, многие участники рынка тоже беспокоились, что это спровоцирует взрывную инфляцию. Этого не произошло.

Многие, включая некоторых руководителей центрального банка, опасались, что радикальное стимулирование со стороны ФРС будет способствовать формированию пузырей активов. И хотя большинство руководителей ФРС отвергли эти опасения, консенсус по данному вопросу по-прежнему отсутствует.

"Сегодня перспектива слишком высокой инфляции в ближайшем будущем не является для нас первостепенной проблемой", — сказал Пауэлл, добавив, что, если его что-то сейчас и беспокоит, так это то, что скорость, с которой разрабатываются и реализуются программы поддержки, может позднее создать для ФРС неприятности.

"Меня тревожит то, что, когда мы будем анализировать сделанное, то увидим, что можно было сделать все совсем по-другому", — признался руководитель ФРС.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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