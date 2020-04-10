МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Экономисты ожидают, что ВВП США в текущем втором квартале снизится на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшим в истории спадом, а безработица взлетит до максимума с 1940-х годов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на опрос 69 экономистов.

Агентство добавляет, что Бюро экономического анализа министерства торговли США, вероятно, расценит сложившуюся ситуацию как первую рецессию в стране с момента мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Во втором полугодии ожидается возобновление роста крупнейшей мировой экономики, однако вряд ли оно будет быстрым.

По оценкам экономистов, безработица в США достигнет 12,6% во втором квартале, что является рекордным уровнем за все время после окончания Великой депрессии. Эксперты ждут, что это будет пиковое значение, после которого безработица будет постепенно снижаться, и ее уровень в четвертом квартале 2020 года составит 8,1%. В 2022 году безработица ожидается на уровне 5,4%.

"Даже если экономика (США — ред.) снова откроется в середине мая, более 20 миллионов американцев уже потеряют работу к этому времени, при этом падение ВВП с пиковых до потенциально минимальных значений, вероятно, составит около 13%, что более чем в три раза сильнее, чем во время мирового финансового кризиса", — приводит агентство мнение экономиста ING Financial Markets Джеймса Найтли (James Knightley).

Агентство добавляет, что опрос экономистов проводился в период с 3 по 9 апреля, когда министерство труда США сообщило, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 апреля снизилось до 6,606 миллиона после двух недель рекордного роста.