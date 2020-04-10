МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Мер поддержки экономики, принятых Евросоюзом, окажется недостаточно для резкого восстановления после кризиса, однако на начальном этапе они будут эффективны. Выпуск "коронаоблигаций" и создание общеевропейского долгового пространства вряд ли состоится, вместо этого можно использовать средства Европейского механизма стабильности (ESM), считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену 10 апреля заявил по итогам видеоконференции с участием министров финансов, не входящих в зону евро государств, что план ЕС по поддержке экономики составит 540 миллиардов евро, он будет запущен в течение 2 недель: 100 миллиардов будут выделены на поддержку занятости, 200 миллиардов евро — на поддержку бизнеса и еще 240 миллиардов — на защиту от дефолтов отдельных стран ЕС.

Эти средства будут доступны всем странам, участвующим в ESM.

Ранее в Евросоюзе не смогли договориться о выпуске "коронаоблигаций" и создании общего долгового пространства для всех стран Европы. Против предложения об объединении долга выступили Нидерланды и Германия. Они опасаются, что в случае банкротства южных стран, платить придется им.

Министры финансов европейских стран также разошлись в позициях относительно условий доступа к льготным кредитным линиям, создаваемым в рамках ЕSM. Нидерланды входят в число стран, настаивающих на том, чтобы предоставление такой поддержки было обусловлено обязательствами относительно проведения среднесрочных экономических реформ.

МЕР ПОДДЕРЖКИ ЕС НЕ ХВАТИТ ДЛЯ РЕЗКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

"Дно" европейской экономики придется на II квартал, и меры, принятые Евросоюзом, помогут ей восстановиться на начальном этапе, но для резкого V-образного восстановления их будет недостаточно, считают аналитики.

"Провал" экономики еврозоны во II квартале может в моменте достигать 8-9% ВВП. Если исходить из упрощенных расчётов, то для общего замещения выпадающего ВВП может потребоваться еще дополнительно 800-900 миллиардов евро", — считает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По словам эксперта, такая дополнительная сумма почти гарантирует резкое V-образное восстановление экономики ЕС. Если же дополнительных мер не будет, то общее восстановление будет проходить по гораздо более пологой траектории.

"Денежная помощь в размере 540 миллиардов евро поможет Европе на начальном этапе, в особенности малым и средним предприятиям, у которых подушка безопасности в критических ситуациях минимальна", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

В сравнении с российской экономикой, у Европы есть большой опыт по сохранению семейных небольших предприятий как в годы экономических кризисов, так и военных действий в годы Второй мировой войны. Многие французские, немецкие, голландские малые предприятия работают, начиная с 18 века, что стало возможным благодаря точечной поддержке от государства, добавляет она.

ЕВРОПА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КОРОНАБОНДОВ

Следующим этапом для европейской экономики может стать выпуск облигаций, как произошло и во время финансового кризиса 2008 года, но здесь уже речь будет идти о кредитных обязательствах между государством, банками и компаниями, уверена Новикова.

Германии исторически "тянула" всю европейскую экономику на себе как ключевой центр ЕС, и в этот раз ей так же придется помогать наиболее пострадавшим странам — Италии и Испании, так как справиться с кризисом самостоятельно они не смогут.

"Еще до экономического ущерба от этого кризиса государственный долг Италии составлял 133% ее ВВП, или около 2,3 триллионов евро — самый высокий показатель в еврозоне после Греции. Похоже, Италии и Испании нужно будет изыскивать собственные ресурсы, восстановление их экономик может быть медленным. Германия и Нидерланды восстановят свое производство и уровень жизни населения намного быстрее. Италия и Испания надеются на выпуск Европейским инвестиционным банком коронабондов, которые будут являться взаимным долгом, взятым коллективно всеми государствами-членами ЕС. Однако в этот раз Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия выступили против.

"Вряд ли у таких долговых обязательств есть шанс быть согласованными", — считает Беляева.

Если выпуск все же состоится, условия будут жесткими. "Крупнейшие доноры ЕС, в первую очередь Германия, четко обозначают свою позицию в том, что привлекаемые средства должны направляться конкретным пострадавшим компаниям и правительствам, а не привлекаться в общий «котел» под непонятные цели без должного контроля", — добавляет Бушуев.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ

Вместо этого ЕС может принять решение использовать фонд помощи, названный Европейским механизмом стабильности (ESM), который был создан во время финансового кризиса 2008 года, считает Беляева.

"Этот фонд может предоставить финансовую помощь в виде кредитов странам еврозоны или банкам, находящимся в трудном положении. Все страны Евросоюза, которым будет выделен кредит от ESM, получат право на получение специальной, неограниченной программы покупки облигаций от Европейского центрального банка, которая была создана во время кризиса 2012 года, но до сих пор никогда не использовалась", — заключила она.​