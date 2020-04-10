НОВАЯ СДЕЛКА ОПЕК+

ОПЕК+ в четверг приняла новую декларацию о сотрудничестве, которая предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. В случае вступления декларации в силу страны ОПЕК+ уменьшат свою суточную добычу в мае-июне на 10 млн баррелей, или на 23% от уровня октября 2018 года. В июле-декабре 2020 года участники сделки договорились снизить суточную добычу нефти на 8 млн баррелей, что составляет 18% от уровня октября 2018 года. С января 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 млн баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. При этом страны-участницы новой сделки не будут учитывать конденсат при сокращении добычи нефти. Главные нефтеэкспортеры, участвующие в сделке – Россия и Саудовская Аравия — в мае-июне должны добывать не более 8,5 млн баррелей в сутки.

Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене

ОПЕК+ приняла декларацию о сотрудничестве с трехэтапным сокращением добычи нефти

Все это будет реализовано лишь с одним условием — Мексика должна согласиться со своими квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно. В четверг делегация этой страны покинула заседание, один из ее членов уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения. Мексика готова идти на сокращение с уровня марта 2020 года, а не с октября 2018 года, как другие страны. Это даст ей возможность сокращать добычу на 64 тысячи баррелей в сутки меньше, чем было бы в "октябрьском" варианте. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти. Главный довод – без общей договоренности мировые цены на нефть могут рухнуть до 10-20 долларов за баррель, а хранилища окажутся переполненными. Следующая общая встреча альянса планируется на 10 июня — также в формате видеоконференции, как и нынешнее заседание.

МАСШТАБНЫЕ ВЛИВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ

Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 2% совокупного ВВП или 240 млрд евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Эти средства будут доступны всем странам, участвующим в Европейском механизме стабильности (ESM). Речь идет о возможности предоставления государствам еврозоны кредитной поддержки для экономики. Государства ЕС приняли на себя обязательства оказывать поддержку ликвидности секторам и компаниям, состоящую из схем государственных гарантий и отсрочки налоговых платежей. По мнению экономистов, соглашение дополняет недавние решения министров финансов о фискальной гибкости и ЕЦБ об увеличении ликвидности. Кроме того, страны Евросоюза направят более 20 млрд евро на борьбу с распространением коронавируса за пределами Европы.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия

Коронавирус расколол Европу: Германия блокирует программу помощи партнерам по ЕС

Общий объем поддержки странами Евросоюза своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% ВВП на 16 марта. Кроме того, за этот же период примерно втрое вырос и общий объем поддержки через фискальные меры, теперь он составляет около 3% ВВП ЕС. В совокупности эксперты оценивают поддержку ЕС своей экономики на 500 млрд евро. Также на этой неделе ФРС США объявила о мерах на 2,3 трлн долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Пакет мер предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств. ФРС заявила, что прекратит экстренную помощь экономике США только после того, как регулятор будет уверен в её окончательном восстановлении после кризиса.

РОССИЯ: НОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами в среду объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Он призвал собрать ресурсы в кулак, чтобы при необходимости "бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", а также предостерег глав регионов от непродуманных ограничений в условиях предоставленной им "свободы маневра". Глава государства вновь — уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 — обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую "коронавирусную заразу". По его словам, самыми трудными становятся первые четыре-пять недель с начала эпидемии, а значит для развития ситуации в РФ определяющими будут ближайшие две-три недели. На ближайшие три месяца, начиная с апреля, медикам, непосредственно работающим с коронавирусом, установят федеральные доплаты. Путин также заявил, что возможно сокращение нерабочего периода, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Он предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как это уже сделано для микропредприятий. Также должна быть реструктурирована задолженность, которая возникнет из-за отсрочки по всем налогам, кроме НДС. Он поручил правительству совместно с Центробанком подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Что касается помощи гражданам, то президент сообщил, что уже подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, — с апреля по июнь они будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет. В июне начнутся и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Президент предложил дополнительно выплачивать родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу, по три тысячи рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца. Кабмин обещал до конца недели подготовить все решения для реализации новых мер поддержки.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Путин также поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа людей. Согласно принятому закону, кредитные каникулы распространяются на относительно небольшие займы (максимум – 1,5 млн рублей), что вызвало бурную критику, поскольку значительное число заемщиков осталось за бортом. Прежде всего, это касается ипотечных заемщиков в крупных городах с высокой стоимостью жилья. Так, средний размер ипотечного кредита в целом по стране чуть выше 2 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Москве достигает 3 и 5 млн рублей соответственно. Эксперты высказывали разные предложения – от простого двукратного увеличения максимальной суммы ипотечного кредита до установления лимитов для каждого субъекта РФ с учетом средней величины ипотечного кредита и стоимости квадратного метра.

Ипотека

Только для бедных. Кто не получит кредитных каникул

Премьер Михаил Мишустин поручил представить предложения по расширению кредитных каникул в РФ. Сообщается, что кабмин может поднять лимиты в рамках кредитных каникул без поправок в законы. По мнению экспертов, в то же время следует предусмотреть механизм компенсации банкам выпадающих доходов, ведь каникул по депозитам физлиц и юрлиц не предусмотрено, а источником кредита являются, в первую очередь, средства клиентов. Помимо компенсаций в виде госсубсидий следует предусмотреть и соответствующие регулятивные послабления, которые позволят банкам преодолеть кризис, вызванный пандемией и падением нефтяных цен, считают они.

В ОЖИДАНИИ БАНКРОТСТВ

Число банкротств россиян за первый квартал текущего года выросло почти на 70% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте  федерального реестра Федресурс. С момента введения института личного банкротства в октябре 2015 года число граждан, которые не в состоянии платить по долгам, увеличилось в восемь раз. Однако эксперты сомневаются, что причиной массовых банкротств стал коронавирус — статистика касается первых месяцев текущего года, когда пандемия лишь набирала обороты. По их мнению, сейчас через систему идут дела, связанные с долгами, ставшими неоплатными 2-3 года назад. Кроме того, сейчас не работают инстанции, куда можно подать заявление о начале процедуры. Рост числа банкротств объясняют ухудшением макроэкономической ситуации в стране, падением уровня зарплат и укрупнением бизнеса за счет сжатия и разорения мелких и средних предприятий, а также удешевлением и повышением доступности самой процедуры.

Банкротство

На Россию надвигается "девятый вал" банкротств

К концу года не справившихся с кредитной нагрузкой станет гораздо больше, считают эксперты. Это связано как с ограничением деловой активности из-за коронавируса, так и с общей ситуацией в экономике и падением реальных доходов.  Эксперты уже отмечают рост просроченной задолженности не только по необеспеченным, но и по залоговым кредитам. Так, объем просрочки по автокредитам в первом квартале 2020 года увеличился на 4%. В перспективе, если нерабочая пауза экономики продлится месяц и дольше, страну ожидает настоящий "девятый вал" банкротств, уверены они. Кроме того, в парламент внесен законопроект об упрощенном банкротстве при долгах от 50 до 700 тысяч рублей, отсутствии имущества и не слишком высоких доходах через внесудебную процедуру. Им сможет воспользоваться существенная часть заемщиков, для которых традиционное банкротство дорого или сложно.

МИНФИН ИЩЕТ ДЕНЬГИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Минфин России 8 апреля после более полуторамесячной паузы в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) протестировал спрос инвесторов. Один аукцион из трех не состоялся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням, на остальных были проданы бумаги на 22 млрд рублей. Сумма относительно скромная на фоне аукционов, проводившихся в первом квартале до обвала нефтяных цен и рубля – тогда министерство могло привлекать по 50-100 млрд рублей. По мнению экспертов, размещение ОФЗ для Минфина в условиях, когда у страны большие золотовалютные резервы и когда во всем мире бушует пандемия — это во многом имиджевая история, позволяющая протестировать доверие к нашим долговым инструментам и создать еще больший запас ликвидности на непредвиденный случай. Речи о желании получить реальные деньги прямо сейчас не идет.

Министерство финансов РФ

Попытка не пытка. Минфин вновь ищет деньги внутри России

Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 600 миллиардов рублей, а всего в 2020-2022 годах — от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год. Эксперты не сомневаются, что при необходимости эти планы вполне возможно реализовать. Бумаги разместить можно на любом рынке, вопрос доходности. При необходимости привлечь инвесторов следует ожидать увеличения премии к цене размещения до 0,05, а то и до 0,15 п.п. В противном случае, к рублевым бумагам интерес пока будет низким. Рынок полностью откроется не раньше третьего квартала, и то при условиях обуздания пандемии. Но даже в этом случае в условиях низких цен на нефть международные инвесторы будут все-таки больше предпочитать облигации ФРС США и вообще долларовые инструменты, полагают аналитики.​