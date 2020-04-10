НОВАЯ СДЕЛКА ОПЕК+

ОПЕК+ в четверг приняла новую декларацию о сотрудничестве, которая предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. В случае вступления декларации в силу страны ОПЕК+ уменьшат свою суточную добычу в мае-июне на 10 млн баррелей, или на 23% от уровня октября 2018 года. В июле-декабре 2020 года участники сделки договорились снизить суточную добычу нефти на 8 млн баррелей, что составляет 18% от уровня октября 2018 года. С января 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 млн баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. При этом страны-участницы новой сделки не будут учитывать конденсат при сокращении добычи нефти. Главные нефтеэкспортеры, участвующие в сделке – Россия и Саудовская Аравия — в мае-июне должны добывать не более 8,5 млн баррелей в сутки.

Все это будет реализовано лишь с одним условием — Мексика должна согласиться со своими квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно. В четверг делегация этой страны покинула заседание, один из ее членов уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения. Мексика готова идти на сокращение с уровня марта 2020 года, а не с октября 2018 года, как другие страны. Это даст ей возможность сокращать добычу на 64 тысячи баррелей в сутки меньше, чем было бы в "октябрьском" варианте. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти. Главный довод – без общей договоренности мировые цены на нефть могут рухнуть до 10-20 долларов за баррель, а хранилища окажутся переполненными. Следующая общая встреча альянса планируется на 10 июня — также в формате видеоконференции, как и нынешнее заседание.

МАСШТАБНЫЕ ВЛИВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ

Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 2% совокупного ВВП или 240 млрд евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Эти средства будут доступны всем странам, участвующим в Европейском механизме стабильности (ESM). Речь идет о возможности предоставления государствам еврозоны кредитной поддержки для экономики. Государства ЕС приняли на себя обязательства оказывать поддержку ликвидности секторам и компаниям, состоящую из схем государственных гарантий и отсрочки налоговых платежей. По мнению экономистов, соглашение дополняет недавние решения министров финансов о фискальной гибкости и ЕЦБ об увеличении ликвидности. Кроме того, страны Евросоюза направят более 20 млрд евро на борьбу с распространением коронавируса за пределами Европы.

Общий объем поддержки странами Евросоюза своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% ВВП на 16 марта. Кроме того, за этот же период примерно втрое вырос и общий объем поддержки через фискальные меры, теперь он составляет около 3% ВВП ЕС. В совокупности эксперты оценивают поддержку ЕС своей экономики на 500 млрд евро. Также на этой неделе ФРС США объявила о мерах на 2,3 трлн долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Пакет мер предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств. ФРС заявила, что прекратит экстренную помощь экономике США только после того, как регулятор будет уверен в её окончательном восстановлении после кризиса.

РОССИЯ: НОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами в среду объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Он призвал собрать ресурсы в кулак, чтобы при необходимости "бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", а также предостерег глав регионов от непродуманных ограничений в условиях предоставленной им "свободы маневра". Глава государства вновь — уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 — обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую "коронавирусную заразу". По его словам, самыми трудными становятся первые четыре-пять недель с начала эпидемии, а значит для развития ситуации в РФ определяющими будут ближайшие две-три недели. На ближайшие три месяца, начиная с апреля, медикам, непосредственно работающим с коронавирусом, установят федеральные доплаты. Путин также заявил, что возможно сокращение нерабочего периода, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Он предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как это уже сделано для микропредприятий. Также должна быть реструктурирована задолженность, которая возникнет из-за отсрочки по всем налогам, кроме НДС. Он поручил правительству совместно с Центробанком подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Что касается помощи гражданам, то президент сообщил, что уже подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, — с апреля по июнь они будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет. В июне начнутся и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Президент предложил дополнительно выплачивать родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу, по три тысячи рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца. Кабмин обещал до конца недели подготовить все решения для реализации новых мер поддержки.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Путин также поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа людей. Согласно принятому закону, кредитные каникулы распространяются на относительно небольшие займы (максимум – 1,5 млн рублей), что вызвало бурную критику, поскольку значительное число заемщиков осталось за бортом. Прежде всего, это касается ипотечных заемщиков в крупных городах с высокой стоимостью жилья. Так, средний размер ипотечного кредита в целом по стране чуть выше 2 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Москве достигает 3 и 5 млн рублей соответственно. Эксперты высказывали разные предложения – от простого двукратного увеличения максимальной суммы ипотечного кредита до установления лимитов для каждого субъекта РФ с учетом средней величины ипотечного кредита и стоимости квадратного метра.

Премьер Михаил Мишустин поручил представить предложения по расширению кредитных каникул в РФ. Сообщается, что кабмин может поднять лимиты в рамках кредитных каникул без поправок в законы. По мнению экспертов, в то же время следует предусмотреть механизм компенсации банкам выпадающих доходов, ведь каникул по депозитам физлиц и юрлиц не предусмотрено, а источником кредита являются, в первую очередь, средства клиентов. Помимо компенсаций в виде госсубсидий следует предусмотреть и соответствующие регулятивные послабления, которые позволят банкам преодолеть кризис, вызванный пандемией и падением нефтяных цен, считают они.

В ОЖИДАНИИ БАНКРОТСТВ

Число банкротств россиян за первый квартал текущего года выросло почти на 70% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте федерального реестра Федресурс. С момента введения института личного банкротства в октябре 2015 года число граждан, которые не в состоянии платить по долгам, увеличилось в восемь раз. Однако эксперты сомневаются, что причиной массовых банкротств стал коронавирус — статистика касается первых месяцев текущего года, когда пандемия лишь набирала обороты. По их мнению, сейчас через систему идут дела, связанные с долгами, ставшими неоплатными 2-3 года назад. Кроме того, сейчас не работают инстанции, куда можно подать заявление о начале процедуры. Рост числа банкротств объясняют ухудшением макроэкономической ситуации в стране, падением уровня зарплат и укрупнением бизнеса за счет сжатия и разорения мелких и средних предприятий, а также удешевлением и повышением доступности самой процедуры.

К концу года не справившихся с кредитной нагрузкой станет гораздо больше, считают эксперты. Это связано как с ограничением деловой активности из-за коронавируса, так и с общей ситуацией в экономике и падением реальных доходов. Эксперты уже отмечают рост просроченной задолженности не только по необеспеченным, но и по залоговым кредитам. Так, объем просрочки по автокредитам в первом квартале 2020 года увеличился на 4%. В перспективе, если нерабочая пауза экономики продлится месяц и дольше, страну ожидает настоящий "девятый вал" банкротств, уверены они. Кроме того, в парламент внесен законопроект об упрощенном банкротстве при долгах от 50 до 700 тысяч рублей, отсутствии имущества и не слишком высоких доходах через внесудебную процедуру. Им сможет воспользоваться существенная часть заемщиков, для которых традиционное банкротство дорого или сложно.

МИНФИН ИЩЕТ ДЕНЬГИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Минфин России 8 апреля после более полуторамесячной паузы в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) протестировал спрос инвесторов. Один аукцион из трех не состоялся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням, на остальных были проданы бумаги на 22 млрд рублей. Сумма относительно скромная на фоне аукционов, проводившихся в первом квартале до обвала нефтяных цен и рубля – тогда министерство могло привлекать по 50-100 млрд рублей. По мнению экспертов, размещение ОФЗ для Минфина в условиях, когда у страны большие золотовалютные резервы и когда во всем мире бушует пандемия — это во многом имиджевая история, позволяющая протестировать доверие к нашим долговым инструментам и создать еще больший запас ликвидности на непредвиденный случай. Речи о желании получить реальные деньги прямо сейчас не идет.

Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 600 миллиардов рублей, а всего в 2020-2022 годах — от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год. Эксперты не сомневаются, что при необходимости эти планы вполне возможно реализовать. Бумаги разместить можно на любом рынке, вопрос доходности. При необходимости привлечь инвесторов следует ожидать увеличения премии к цене размещения до 0,05, а то и до 0,15 п.п. В противном случае, к рублевым бумагам интерес пока будет низким. Рынок полностью откроется не раньше третьего квартала, и то при условиях обуздания пандемии. Но даже в этом случае в условиях низких цен на нефть международные инвесторы будут все-таки больше предпочитать облигации ФРС США и вообще долларовые инструменты, полагают аналитики.​