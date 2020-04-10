МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ готовить новые меры для поддержки малого бизнеса в связи с ситуацией по коронавирусу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Сейчас мы активно готовим правовую базу для новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе чтобы предоставить таким предприятиями годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды", — сказал Мишустин.

"Понятно, что это дополнительная нагрузка на федеральные фонды, ну и обязательного медицинского страхования, и социального страхования, и пенсионный фонд, поэтому мы компенсируем связанные с этим выпадающих доходы из федерального бюджета", — добавил он.