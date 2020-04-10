МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в марте выросли на 1,5% в годовом выражении, в месячном исчислении дефляция составила 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали значение инфляции в годовом исчислении на уровне 1,6%, в месячном — дефляцию в 0,3%.

В феврале потребительские цены в стране выросли на 0,1% в месячном выражении и на 2,3% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в марте в годовом исчислении составила 2,1%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 2,3%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, ожидался рост цен на 0,1%.

Цены на продовольствие в США в марте в месячном выражении выросли на 0,3%, на энергоносители — уменьшились на 5,8%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 1,9%, а энергоносители — подешевели на 5,7%.