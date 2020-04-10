МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-марте текущего года снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-марте 2020 года составило 17 миллиардов долларов (24 миллиарда долларов годом ранее)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, при этом, в отличие от ситуации годом ранее, прочие секторы в прошедшем квартале сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом.

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в январе-марте текущего года упали до 200 миллионов долларов с 10,3 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах ЦБ.

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в первом квартале снизился более чем в 50 раз.