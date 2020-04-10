МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Затухающий характер проинфляционных факторов и отсутствие вторичных эффектов позволит возобновить смягчение денежно-кредитной политики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Затухающий характер проинфляционных факторов и отсутствие вторичных эффектов позволит нам возобновить смягчение денежно-кредитной политики, даже при том, что из-за эффектов низкой базы 2019 года годовая инфляция продолжит несколько повышаться", — сказала она.

В начале апреля Набиуллина говорила, что регулятор ожидает возвращения годовой инфляции в РФ к цели в 4% в 2020 году. По ее словам, эта оценка будет уточняться в ходе подготовки нового базового прогноза в конце апреля этого года.