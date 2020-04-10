МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом в 0,05% ВВП, или 12,408 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

Объем поступивших за этот период доходов составил 4,73 триллиона рублей, или 23% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий и плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы были исполнены в объеме 4,718 триллиона рублей, или 24% к общему утвержденному годовому объему и 22,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 3,153 триллиона рублей, или 24% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 1,188 триллиона рублей, или 21,7% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 388,99 миллиарда рублей (19,9% к годовому прогнозу).