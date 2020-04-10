МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ на ближайшем заседании рассмотрит как один из вариантов снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Конечно, при принятии решения по ставке мы сейчас учитываем вопросы финансовой стабильности, поэтому мы весь этот баланс рисков учтем и вариант снижения ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров", — сказала Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

Говоря о ситуации в банковском секторе, она констатировала, что не видит проблем у банков с достаточностью капитала, но может при необходимости рассмотреть послабления. Банк России ожидает некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов компаниями и физлицами, но кредитные каникулы позволят улучшить ситуацию.

Вклады населения в РФ в последнюю неделю марта выросли на 0,5%, компенсировав снижение в предыдущие недели, отметила Набиуллина. "Это могло быть связано как с завершением периода повышенного спроса на товары, так и с некоторым увеличением депозитных ставок банков — за последнюю декаду на 23 базисных пункта, до 5,38%", — сказала она.

При этом ЦБ фиксирует большую долю отказов банками физлицам в реструктуризации кредитов и будет анализировать соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками на реструктуризацию кредитов из-за коронавируса.

В этой связи Банк России рассчитывает, что банки будут более гибкими при принятии решений по реструктуризации кредитов из-за коронавируса, заявила глава регулятора.

"Наши послабления касаются не только программ реструктуризации кредитов в соответствии с законом, но также и собственных программ реструктуризации кредитов банками для компаний. Послабления распространяются на все кредиты малому и среднему бизнесу, выданные до 1 марта, вне зависимости от отраслей пострадавших или не пострадавших. И, наоборот, для пострадавших отраслей, аналогично, эти послабления в банковском регулировании распространяются для всех предприятий, вне зависимости от их размера", — сказала она.

Банк России также будет работать с банками по выдаче беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты зарплат, темпы выдачи не соответствуют остроте проблемы, заявила Набиуллина.

"Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти 6 миллиардов рублей, выдано пока, удовлетворено 234 заявки на очень маленькую сумму — 76 миллионов рублей. Система раскачивается медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы, поэтому здесь будем работать с банкам, чтобы такой механизм заработал", — сказала она в ходе пресс-конференции онлайн.

ЦБ РФ не видит массового повышения ставок по ипотеке. Это делают некоторые банки, но речь не идет о долгосрочной тенденции. "Когда мы выйдем из этого сложного периода, связанного с пандемией, ипотека будет продолжать развиваться, ставки будут более доступными. Ипотечное кредитование — это такое среднесрочное и долгосрочное перспективное направление", — отметила она.

Регулятор для поддержания сектора временно смягчает требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно.

"Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку — они требуют личного участия заемщика — мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиента, и банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно", — сказала Набиуллина.

ЦБ РФ ждет, что банки не будут останавливать кредитование работников пострадавших отраслей.

Снижение комиссий по эквайрингу в стране может быть расширено, а ЦБ РФ будет и дальше следить за развитием ситуации с коронавирусом в связи с этим вопросом.

Она заверила, что Банк России даст банкам достаточно времени для выхода из регуляторных послаблений, сделанных в связи с коронавирусом, при этом может продлить их сроки.