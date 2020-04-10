МОСКВА, 10 апр — Dow Jones. Потребительские цены в марте падали самыми быстрыми темпами боле чем за пять лет. Это стало первым признаком того, что коронавирус вызвал в экономике США период дефляции – потенциально наносящий ущерб и самоусиливающийся цикл падения цен.

В пятницу Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в марте упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, так как его подтолкнули вниз цены на энергоносители. Цены на энергоносители упали на 5,8% по сравнению с февралем, тогда как цены на бензин снизились на 10,5%.

Это падение оказалось немного сильнее, чем ожидали аналитики. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что общие цены в марте снизятся на 0,3%.

Даже без учета цен на энергоносители и продукты питания (цены на продукты выросли на 0,3%, так как самоизоляция продолжается, и люди делают запасы) так называемый базовый индекс в марте упал на 0,1%, что стало самым сильным падением более чем за десять лет. Экономисты часто исключают цены на продукты питания и энергоносители и следят за базовыми ценами, чтобы сгладить резкие колебания волатильных компонентов, хотя они составляют значительную долю расходов многих американцев.

Падение базового показателя было более неожиданным, чем падение общего индекса CPI, говорит Иэн Линджен из BMO Capital Markets. Цены упали во многих категориях, начиная с одежды и кончая новыми автомобилями и авиабилетами.

Мартовский отчет по инфляции показывает, что дефляция уже набирает обороты. Хотя затяжное падение потребительских цен кажется привлекательном, оно может привести к порочному кругу, при котором компании берут меньше денег, а потребители меньше тратят и больше экономят.

Этот отчет "показывает, что последствия коронавируса имеют большой дефляционный эффект на цены ввиду масштабного шока для спроса, падения цен на нефть и укрепления доллара", говорит Кэти Бостьянчич, главный финансовый аналитик Oxford Economics.

"Дефляционный импульс в сочетании с резким падение экономической активности и финансовых рынков – это основная причина того, что ФРС разворачивает новые масштабные программы стимулирования", — отмечает она.

Хотя агрессивные меры стимулирования, в конце концов, вызовут инфляцию, многие экономисты говорят, что этого не стоит ожидать в ближайшее время.

Тем не менее, потребители по-прежнему сталкиваются с ростом цен в некоторых важных секторах. Помимо продуктов питания, где уже сказались распоряжения о самоизоляции и о закрытии ресторанов в марте, при этом цены на макаронные изделия и на рис выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, цены на яйца повысились на 2,8%, а на фрукты на 4,6%, стоимость услуг здравоохранения также продолжает расти.

Цены на медицинские услуги в марте выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как больничные услуги выросли в цене на 0,4%. Это повышение наблюдается в то время, когда аренда повысилась на 0,3%, что соответствует темпам инфляции до эпидемии коронавируса. Этот рост частично нивелировал падение цен в других секторах.

"В целом эти данные должны вызвать тревогу у ФРС, которая старается восстановить инфляции, хотя, учитывая то, что вспышка вируса началась в середине отчетного месяца, эти данные подразумевают дальнейшее падение цен", — говорит Линджен.

— Автор Lisa Beilfuss; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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