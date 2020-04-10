МОСКВА, 10 апр — Dow Jones. Потребительские цены в марте падали самыми быстрыми темпами боле чем за пять лет. Это стало первым признаком того, что коронавирус вызвал в экономике США период дефляции – потенциально наносящий ущерб и самоусиливающийся цикл падения цен.

В пятницу Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в марте упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, так как его подтолкнули вниз цены на энергоносители. Цены на энергоносители упали на 5,8% по сравнению с февралем, тогда как цены на бензин снизились на 10,5%.

Это падение оказалось немного сильнее, чем ожидали аналитики. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что общие цены в марте снизятся на 0,3%.

Даже без учета цен на энергоносители и продукты питания (цены на продукты выросли на 0,3%, так как самоизоляция продолжается, и люди делают запасы) так называемый базовый индекс в марте упал на 0,1%, что стало самым сильным падением более чем за десять лет. Экономисты часто исключают цены на продукты питания и энергоносители и следят за базовыми ценами, чтобы сгладить резкие колебания волатильных компонентов, хотя они составляют значительную долю расходов многих американцев.

Dow Jones

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Падение базового показателя было более неожиданным, чем падение общего индекса CPI, говорит Иэн Линджен из BMO Capital Markets. Цены упали во многих категориях, начиная с одежды и кончая новыми автомобилями и авиабилетами.

Мартовский отчет по инфляции показывает, что дефляция уже набирает обороты. Хотя затяжное падение потребительских цен кажется привлекательном, оно может привести к порочному кругу, при котором компании берут меньше денег, а потребители меньше тратят и больше экономят.

Этот отчет "показывает, что последствия коронавируса имеют большой дефляционный эффект на цены ввиду масштабного шока для спроса, падения цен на нефть и укрепления доллара", говорит Кэти Бостьянчич, главный финансовый аналитик Oxford Economics.

"Дефляционный импульс в сочетании с резким падение экономической активности и финансовых рынков – это основная причина того, что ФРС разворачивает новые масштабные программы стимулирования", — отмечает она.

Хотя агрессивные меры стимулирования, в конце концов, вызовут инфляцию, многие экономисты говорят, что этого не стоит ожидать в ближайшее время.

Тем не менее, потребители по-прежнему сталкиваются с ростом цен в некоторых важных секторах. Помимо продуктов питания, где уже сказались распоряжения о самоизоляции и о закрытии ресторанов в марте, при этом цены на макаронные изделия и на рис выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, цены на яйца повысились на 2,8%, а на фрукты на 4,6%, стоимость услуг здравоохранения также продолжает расти.

Цены на медицинские услуги в марте выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как больничные услуги выросли в цене на 0,4%. Это повышение наблюдается в то время, когда аренда повысилась на 0,3%, что соответствует темпам инфляции до эпидемии коронавируса. Этот рост частично нивелировал падение цен в других секторах.

"В целом эти данные должны вызвать тревогу у ФРС, которая старается восстановить инфляции, хотя, учитывая то, что вспышка вируса началась в середине отчетного месяца, эти данные подразумевают дальнейшее падение цен", — говорит Линджен.

— Автор Lisa Beilfuss; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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