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МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Банк России готовит новый сценарий стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который учтет кардинальные изменения ситуации, заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас для стресс-тестов мы рекомендуем негосударственным пенсионным фондам использовать опубликованный в прошлом сентябре сценарий. Новый, который учтет кардинальные изменения ситуации, мы еще готовим и выпустим в ближайшие месяцы", — сказала она.

Помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг по справедливой стоимости, ЦБ предоставил НПФ возможность при проведении стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.

ЦБ РФ ранее предоставил фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования на протяжении всего текущего года.

ЦБ РФ до 29 мая намерен разработать актуальный в текущих условиях сценарий для стресс-тестирования, после чего планирует запросить результаты стресс-тестирования у всех НПФ. Фондам также рекомендуется помимо сценария, разработанного ЦБ РФ, использовать собственные сценарии, отражающие специфические риски конкретных фондов. Как говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс", регулятор направил в адрес негосударственных пенсионных фондов соответствующее информационное письмо.

При недостаточности активов по итогам стресс-тестирования у фондов сохраняется обязанность направить в ЦБ уведомление с приложением информации и документов, использованных в стресс-тестировании. При этом ЦБ до 1 января 2021 года будет воздерживаться от применения надзорных мероприятий в отношении таких фондов в случае, если недостаточность активов возникла исключительно в результате рыночных факторов, связанных с последствиями влияния на экономику распространения COVID-19. ЦБ до 1 января 2021 года также будет воздерживаться от применения мер за нарушение сроков проведения стресс-тестирования, если оно будет проведено в течение 20 рабочих дней с расчетной даты (вместо прежних 10 дней).