МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что считает недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, и указал, что чиновник не будет участвовать в работе министерства.

"Полностью разделяю принципиальную позицию, которую заняло руководство партии "Единая Россия" по поводу инцидента с замминистра Дмитрием Овсянниковым", — сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе министерства.

"Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться — очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет", — добавил глава Минпромторга.

Ранее политическая партия "Единая Россия" исключила Овсянникова, допустившего нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска, из своих рядов за действия, несовместимые с этическими нормами партии, и призвала уволить его с занимаемой в правительстве должности. Материалы административного дела о мелком хулиганстве в отношении замминистра переданы в Завьяловский районный суд в Удмуртии, заседание намечено на 27 апреля.