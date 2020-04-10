Дефицит бюджета США в марте составил $119 млрд - минфин
МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в марте составил 119,125 миллиарда долларов после дефицита в 235,335 миллиарда в феврале, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 150 миллиардов долларов.
Годом ранее в марте в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 149,945 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200410/831245002.html