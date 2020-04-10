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МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в марте составил 119,125 миллиарда долларов после дефицита в 235,335 миллиарда в феврале, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 150 миллиардов долларов.

Годом ранее в марте в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 149,945 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в марте уменьшились на 5,3% в годовом выражении и составили 355,891 миллиарда долларов, доходы увеличились на 3,5% — до 236,766 миллиарда долларов.