МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) пока не воспользовались регуляторным послаблением, относящимся к переоценке их портфелей, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"К настоящему моменту фонды не воспользовались возможностью определить стоимость активов, приобретенных до 1 марта 2020 года, по состоянию на 1 марта 2020 года, однако ряд НПФ допускают возможность использования такого послабления в течение установленного Банком России срока (то есть до 30 сентября 2020 года) в зависимости от развития ситуации на финансовых рынках", — сообщил ЦБ.

Фонды при этом продолжают выплату пенсий за апрель, каких?либо проблем со своевременностью пенсионных выплат не зафиксировано, отмечают в ЦБ.

"Банк России довел до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ информацию о необходимости обеспечить возможность посещения офисов сотрудниками НПФ и специализированных депозитариев в случае введения ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19", — также говорится в обзоре.