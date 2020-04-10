МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Банк России предоставил возможность управляющим компаниям на фондовом рынке не проводить переоценку активов в течение текущего и следующего кварталов, заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы также разрешили управляющей компании ВЭБ и частным управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта, а долговые ценные бумаги, приобретенные с 1 марта до 30 сентября 2020 года, отражать по своей стоимости на дату приобретения. Эта мера охватывает активы объемом более 1,3 триллиона рублей", — сказала она.

Аналогичные меры распространяются на портфели закрытых паевых фондов для квалифицированных инвесторов, также отметила глава ЦБ РФ. Объем этих портфелей – более 1,2 триллиона рублей, указала она.

Ранее, 3 апреля, на пресс-конференции Набиуллина отмечала, что Банк России вводит ряд послаблений для участников рынка ценных бумаг из-за коронавируса, в том числе при расчете краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, а также увеличивает периодичность предоставления отчетности.

В частности, до конца года ЦБ РФ не будет применять меры воздействия к брокерам, дилерам, управляющим компаниям и акционерным инвестиционным фондам за непредставление информации о внебиржевых сделках организатору торговли, к брокерам — за нарушение обязанности рассчитывать показатели краткосрочной ликвидности и представлять в ЦБ РФ соответствующую отчетность, к дилерам, брокерам, управляющим и форекс-дилерам — за нарушение обязанности рассчитывать показатель достаточности капитала и, также, давать ЦБ соответствующую отчетность.

Кроме того, вплоть до 1 марта 2021 года ЦБ РФ не будет применять меры воздействия за непроведение организаторами торговли операционного аудита (если такая обязанность наступает в указанный период), а также за нарушение организаторами торговли, клиринговыми организациями и репозитариями не более чем на полгода сроков проведения испытательных работ программно-технических средств (и также если такая обязанность наступает в указанный период).