МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Эксперты Минэкономразвития помогут российским предприятиям увеличить объем производства средств индивидуальной защиты, медикаментов и медоборудования, необходимых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"В соответствии с решением министра экономического развития РФ Максима Решетникова, специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда уже в ближайшее время выйдут на предприятия, которые обеспечивают жителей страны средствами защиты и медицинскими изделиями", — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты Федерального центра компетенций помогут предприятиям "быстро и без затрат" нарастить объемы выпуска продукции, жизненно необходимой для успешной борьбы с вирусом.

К этим предприятиям не применяются критерии отбора, установленные национальным проектом, а также не устанавливаются целевые показатели и штрафные санкции за их невыполнение.