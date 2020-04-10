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МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Нерезиденты в период с 3 по 9 апреля уменьшили продажи облигаций федерального займа (ОФЗ), объем их вложений снизился на 5,2 миллиарда рублей, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"В период с 3 по 9 апреля нерезиденты уменьшили объем продаж на рынке ОФЗ. Объем их вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 5,2 миллиарда рублей, доля на конец недели составила 31% (на предыдущей неделе продажи составили 20,2 миллиарда рублей). Доходности ОФЗ продолжили снижение по всей длине кривой (в среднем на 23 базисных пункта)", — говорится в обзоре.

Волатильность на рынке корпоративных облигаций оставалась низкой, также сообщили в ЦБ. А нетто-продажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на Московской бирже снизились до 1,1 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда неделей ранее.

Ситуация на российском финансовом рынке за неделю несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается, отмечала также ранее в пятницу в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Минфин на этой неделе возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ, при этом доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остается стабильной и держится на уровне 30-31%, сообщила она.

Минфин России 8 апреля после более чем полуторамесячной паузы возобновил проведение регулярных аукционов размещения ОФЗ. Всего министерство разместило в среду облигаций на 22 миллиарда рублей. Кроме того, ранее в пятницу министерство опубликовало график аукционов на второй квартал — всего в апреле-июне министерство планирует предложить ОФЗ на 600 миллиардов рублей.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов (банков-депозитариев) и нерезидентов в НРД на неделе с 30 марта по 3 апреля практически не изменилась, колебавшись на уровне около 31,2%. Так, по состоянию на 30 марта доля нерезидентов в ОФЗ в НРД составляла 31,24%, а на 3 апреля — 31,29%.