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МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Власти России будут точечно оказывать поддержку компаниям из списка системообразующих, когда иные способы нормализации ситуации исчерпаны, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что само попадание в перечень системообразующих не означает автоматический доступ к бюджетным деньгам. Он отметил, что правительство вместе с банками будет проводить стресс-тестирование системообразующих компаний.

"Смотрим при разных сценариях, насколько то или иное предприятие устойчиво, насколько есть возможности сохранять рабочие места, и только если мы понимаем, что у предприятия, а значит у собственников предприятия, у кредитных организаций, которые дают деньги этому предприятию, если все способы нормализации исчерпаны, тогда уже действительно выходит государство, федеральные органы власти", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что в рамках антикризисного плана правительство предусмотрело резервы по госгарантиям, по субсидированию процентных ставок для компаний из списка. "Мы очень точечно будем принимать решения по каждому предприятию", — сказал Решетников, добавив, что главная задача заключается в сохранении предприятий и занятости на них.

"Например, сократился спрос, как у авиакомпаний сейчас, не летают они, нет у них доходов. Мы можем потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало, и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев. Но мы не можем сейчас допустить банкротства", — привел пример Решетников.

При этом, по его словам, собственник должен будет раскрыть всю необходимую информацию. "При условии, если собственник согласен раскрыть всю информацию по этим предприятиям, если мы действительно понимаем, что дивиденды не платились, деньги не выводились, вопросов по налогам нет, банки все свои возможности по реструктуризации (исчерпали — ред.) и так далее", — добавил министр.

Позднее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что компании перед включением в список системообразующих пройдут проверку на соответствие необходимым критериям. "Было определено более 70 ключевых отраслей, по каждой из них сформулированы свои критерии для включения в перечень. По этим критериям совместно с Федеральной налоговой службой будут тщательно изучены данные, и компании будут включены в список после необходимых проверок", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, решено, что перечень следует формировать не из отдельных юридических лиц, а групп компаний с учетом их аффилированности, добавили в министерстве.