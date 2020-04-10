МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В целях расширения возможностей оказания гарантийной поддержки экспорта документ устанавливает возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии. Одновременно создается возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и продукции сельхозназначения.

Законопроект допускает исполнение государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по государственным (муниципальным) гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями Банка России.

Из Бюджетного кодекса исключаются положения об отзыве и неисполнении государственных (муниципальных) гарантий по кредитам (займам) в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта. При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам (займам), в случае нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного такой гарантией.

Законопроектом также устраняется и правовая неопределенность в части необходимости привлечения агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий. Привлечение агентов по данным вопросам будет являться правом, а не обязанностью гаранта.