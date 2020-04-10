МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В целях расширения возможностей оказания гарантийной поддержки экспорта документ устанавливает возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии. Одновременно создается возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и продукции сельхозназначения.

Законопроект также допускает исполнение таких гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Предполагается, что это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями Банка России.

Также документом исключаются из Бюджетного кодекса положения об отзыве и неисполнении государственных (муниципальных) гарантий по кредитам и займам в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта.

При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам и займам, в случае нецелевого использования средств займа, обеспеченного такой гарантией

Законопроектом также устраняется и ещё одна правовая неопределенность: привлечение агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий будет правом, а не обязанностью гаранта.